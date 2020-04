Coronavirus, Borrelli: Gestione Rsa? Esula da competenze P.Civile

di abf

Roma, 20 apr. (LaPresse) - "La gestione della sanità è di competenza della Regione, non siamo entrati in merito alle tematica delle Rsa. Non posso dire se ci sono stati errori, non riguarda la sfera di competenza della protezione Civile". Così il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa.

