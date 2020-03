Coronavirus, Borrelli: Domani sapremo sorte zone rosse

di abf

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Il comitato tecnico scientifico sta analizzando le informazioni dei dati in nostro possesso e per domani sapremo quale sarà la sorte delle zone rosse". Lo rende noto il commissario straordinario all'emergenza Angelo Borrelli, in conferenza stampa a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata