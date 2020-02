Coronavirus, Borrelli: Dodicesima vittima è 69enne con patologie pregresse

di egr

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "L'ultimo deceduto lo conteggiamo in Emilia Romagna ma è un paziente di Lodi, 69enne, con patologie pregresse respiratorie". Così il capo della protezione civile e commissario per il Coronavirus Angelo Borrelli in conferenza stampa.

