Coronavirus, Borrelli: Aspetto psicologico tema centrale

Milano, 23 apr. (LaPresse) - "Il tema dell'aspetto psicologico in questa particolare fase è centrale per il ministero della Salute. Insieme a noi, e a brevissimo, partirà un centro di ascolto psicologico con la collaborazione di nostri volontari di 4 associazioni e di altri esperti per fornire supporto a chi ne ha bisogno". Così il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa.

