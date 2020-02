Coronavirus, Borrelli: Allo studio legame decessi con altre patologie

di egr

Roma, 26 feb. (LaPresse) - A proposito della morte della dodicesima persona, già affetta da patologie respiratorie, "ricordo che su questo l'istituto superiore della sanità sta facendo approfondimenti per ricollegare la morte come conseguenza del Coronavirus con altre patologie in atto nei pazienti". Così il capo della protezione civile e commissario per il Coronavirus Angelo Borrelli in conferenza stampa.

