Coronavirus, Borrelli: 9% in terapia intensiva, no criticità al riguardo

di abf

Roma, 2 mar. (LaPresse) - "Incremento della percentuale di persone in terapia intensiva? E' il 9%, non ci sono criticità nei posti di terapia intensiva". Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza Coronavirus, nel punto giornaliero con la stampa.

