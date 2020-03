Coronavirus, Borrelli: 44% decessi in fascia 80-89 anni, 21% 70enni

di abf

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Per i decessi l'1% è nella fascia di età 50-59, il 10% 60-69 anni, 21% tra 70-79, 44% 80-89 anni, 14% ultra 90enni. Per i decessi perlopiù sono persone fragili con pluripatologie pregresse". Lo ha spiegato il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa a Roma.

