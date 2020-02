Coronavirus, Borrelli: 2 strutture per 150-180 persone, 1 a Milano e 1 a Piacenza

di lrs/lcl

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Abbiamo individuato due strutture, una su Milano e una su Piacenza, per 150-180 persone in totale. Ci sono anche strutture alberghiere". Così il commissario per emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa a Milano, sulle persone in isolamento che sarebbero entrate in contatto con le persone contagiate.

