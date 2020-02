Coronavirus, Borrelli: 258 in Lombardia, 71 in Veneto e 47 in Emilia

di abf

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "Per i contagiati ci sono in Lombardia 258 casi, 71 in Veneto, 47 in Emilia, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana e 1 a Bolzano". Così il capo della protezione civile e commissario per il Coronavirus Angelo Borrelli in conferenza stampa.

