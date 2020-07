Coronavirus, Bocelli: "Umiliato e offeso dal lockdown"

(LaPresse) "Ho accolto questo invito ma sono lontano dalla politica. Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi ho cercato di analizzare la realtà e ho visto che le cose non erano così come ci venivano raccontate. I primi confronti li ho avuti in casa esprimendo qualche dubbio ma sono stato fustigato, i primi ad attaccarmi sono stati i miei figli, ma mentre il tempo passava, io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?". Lo dice il tenore Andrea Bocelli intervenendo al convegno 'Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti' al Senato. "C'è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare", ha concluso il tenore. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE