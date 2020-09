Coronavirus, bimbo positivo in asilo Trentino: scatta quarantena

di ect

Milano, 8 set. (LaPresse) - E' scattata la quarantena in un asilo nido di Pergine Valsugana (Trento) in Trentino Alto Adige dopo che un bimbo è risultato positivo al Covid-19. Lo scrive su Facebook il sindaco Roberto Oss Ermer: "Sarà necessario porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini che sono inseriti nella stessa sezione dell'asilo nido che aveva frequentato peraltro senza alcun sintomo fino a venerdì - si legge nel post -. Le altre sezioni, considerati i protocolli attuati fin dal primo giorno di apertura, non hanno avuto contatti e non sono evidenziati problemi sanitari". Il primo cittadino raccomanda "la massima prudenza e sopratutto alle famiglie di evitare di portare i bambini al nido o alla scuola materna nel caso di sintomi influenzali ed osservare le procedure sanitarie per evitare il propagarsi del virus".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata