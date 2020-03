Coronavirus, Bertolaso: Mio dovere contribuire a risolvere emergenza epocale

di lrs

Milano, 16 mar. (LaPresse) - "Credo che sia mio dovere, come cittadino italiano, contribuire a risolvere questa drammatica situazione, questa emergenza epocale" del coronavirus "che riguarda questa Regione, il nostro Paese e, piaccia o non piaccia, tutto il mondo. Sono venuto in punta di piedi, darò una mano insieme al mio team per quelle che sono le mie competenze". Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente della Lombardia, in un video diffuso su Facebook dalla Regione.

