Coronavirus, balzo nuovi casi: 1.733 nuovi casi in 24 ore, totale 274.644

di mad

Milano, 4 set. (LaPresse) - Forte balzo dei nuovi casi positivi al coronavirus in Italia: sono 1.733 in 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 274.644. L'incremento nel giorno in cui però anche i tamponi processati crescono di molto: sono 113.085, circa 20mila più di ieri.

