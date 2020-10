Coronavirus, balzo di nuovi casi in Campania, Piemonte e Liguria

di lca

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Sono tre le regioni che, oltre alla Lombardia, registrano un balzo nel numero dei nuovi casi di coronavirus. La Campania tocca il record di 2.761 nuovi casi in 24 ore contro i 1.981 di ieri. Il Piemonte tocca quota 2.458 nuovi casi contro i 1.625 del giorno prima. Più del doppio invece i nuovi casi in Liguria che vede 1.127 nuovi contagi contro i 419 del giorno prima. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino odierno sull'emergenza Covid in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata