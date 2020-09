Coronavirus, aumentano i nuovi casi: +1.326 in 24 ore, 6 decessi

Salgono i contagi giornalieri in Italia, a fronte di un nuovo record di tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, stando all’ultimo bollettino, sono 1.326 i nuovi positivi al Covid-19 su 102.959 test effettuati, circa 20mila in più di ieri. Per quanto riguarda il numero di decessi, sono 6 mentre ieri erano 8. Crescono di sole due unità i ricoveri in terapia intensiva, per un totale che è attualmente di 109 mentre sono 57 in più i ricoveri nei reparti Covid. È ancora la Lombardia la regione col maggior numero di casi, 237 mentre ieri erano 242. Seguono Veneto, con 163, Lazio con 130, Sardegna con 73. Unica regione con zero casi è il Molise. Sono complessivamente 8.828.868 i tamponi effettuati dall'inizio della pandemia nel nostro Paese.

