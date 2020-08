Coronavirus, balzo dei casi in Italia: +552 in 24 ore

Nuovo balzo dei casi di coronavirus in Italia: +552 nelle ultime 24 ore, solo 3 i morti, in calo rispetto ai 6 di ieri. Boom in Veneto, +183 positivi in un giorno, meglio in Lombardia: 69 nuovi casi e zero decessi. Poco meno di 60mila i tamponi eseguiti. Due 18enni di Padova positive dopo una vacanza in Croazia. Appello ai giovani del ministro della Sanità Speranza: "Fate attenzione, siete il veicolo principale del contagio in questo momento". L'Organizzazione mondiale della sanità avverte: aumentati di 7 volte i casi rilevati tra i bambini. Il governatore della Puglia Emiliano chiede più controlli nelle spiagge e nei luoghi della movida.