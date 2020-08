Coronavirus, Ausl: Ragazza positiva in discoteca piacentino anche il 15

di mad

Milano, 19 ago. (LaPresse) - Nuovo invito dell'Ausl di Parma: “Chi era nella discoteca del piacentino la sera del 15 agosto faccia il tampone”. La decisione presa in via precauzionale dopo che è emerso che la giovane fidentina, risultata poi positiva al coronavirus, ha frequentato il locale anche a Ferragosto. Da ulteriori accertamenti dell'indagine epidemiologica svolta dal Servizio di igiene pubblica in collaborazione con i gestori del locale, spiega infatti la Ausl, è emerso che la giovane di Fidenza, rientrata da Malta e risultata poi positiva al coronavirus, era nella discoteca Il Colle di Alseno (Piacenza) anche nel tardo pomeriggio di Ferragosto.

Per questo, l'Azienda Usl di Parma e l'Azienda Usl di Piacenza fanno un nuovo appello: chi era nel locale il 15 agosto dalle ore 17 venga a sottoporsi al tampone.

