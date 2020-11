Coronavirus, aumentano ricoverati: +429, 89 in più in intensiva

di lrs

Milano, 12 nov. (LaPresse) - Crescono i ricoverati positivi al coronavirus in Italia. Sono 3.170 terapia intensiva, 89 in più in un giorno. I pazienti in regime ordinario sono al momento 29.873, 429 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

