Coronavirus, aumentano le terapie intensive: +127

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Aumentano in Italia i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 a +127 rispetto a ieri, quando si erano avuti 76 nuovi ricoveri. Il dato di oggi porta il totale a 1.411 ricoveri in intensiva.

