Coronavirus, aumentano i ricoveri in terapia intensiva: 244 (+5)

di scp

Torino, 23 set. (LaPresse) - Crescono i ricoverati per il coronavirus in Italia, 2.658 rispetto ai 2.604 di ieri, e i pazienti in terapia intensiva, 244 contro i 239 del giorno prima.

