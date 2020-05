Coronavirus, attualmente positivi sotto i 100mila

Dopo quasi un mese, dallo scorso 10 aprile, gli attualmente positivi al coronavirus in Italia scendono sotto la soglia dei centomila. Lo ha reso noto la Protezione Civile nel bollettino quotidiano. I malati sono 99.980. Quasi un nuovo caso su due in Lombardia, dove la guardia resta alta. I guariti raggiungono quota 82.879, per un aumento in 24 ore di 1.225 unità. I decessi nell'ultimo giorno sono stati 195, per un totale di 29.079. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, 1.479, 22 meno rispetto a ieri.