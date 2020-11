Coronavirus, Asst Sette Laghi Varese: 284 dipendenti positivi

di lrs

Milano, 10 nov. (LaPresse) - Sono 284 i dipendenti dell'Asst Sette Laghi di Varese attualmente positivi al Sars Covid-2 e, quindi, assenti dal servizio. Ma ad essere contagiati dalla metà di ottobre sono stati complessivamente, cioè compresi coloro che si sono negativizzati e che quindi sono potuti rientrare al lavoro, almeno 350 operatori. Lo si legge in una nota dell'Asst.

"Sono medici, infermieri, tecnici ed altri operatori sanitari, ma anche personale amministrativo, che lavorano in tutte le sedi dell'Azienda. - spiega il dottor Stefano Taborelli, medico competente per la sorveglianza sanitaria -. La differenza dalla primavera scorsa è che i contagi avvengono fuori dall'ospedale, nelle case, come risulta dall'attenta operazione di contact tracing svolta da un gruppo di quattro infermieri dedicati per ogni singolo dipendente risultato positivo al tampone".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata