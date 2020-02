Coronavirus, Asst Lodi: Straordinario impegno, a disposizione autorità

di lrs

Milano, 26 feb. (LaPresse) - "In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore che ci riguardano, mi sento innanzitutto di rivolgere il mio ringraziamento e apprezzamento a tutti i professionisti degli ospedali di Lodi, Codogno, Sant'Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo per lo straordinario impegno e la dedizione dimostrata in queste difficili ore e la nostra vicinanza alle famiglie dei malati. Naturalmente siamo a disposizione di tutte le autorità competenti che vogliano verificare la correttezza del nostro operato". Così in una nota Massimo Lombardo, direttore dell'Asst di Lodi

