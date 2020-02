Coronavirus, Asst Lodi: Paziente 1 non era sospetto, declinò ricovero

di lrs

Milano, 26 feb. (LaPresse) - "Il paziente 'Caso 1', 38 anni, si è presentato al pronto soccorso dell'Ospedale di Codogno una prima volta il giorno 18 febbraio senza presentare alcun criterio che avrebbe potuto indentificarlo come 'caso sospetto' o 'caso probabile' di infezione da coronavirus secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 27 gennaio 2020". Così in una nota Massimo Lombardo, direttore generale dell'Asst di Lodi. "Durante l'accesso in pronto soccorso è stato sottoposto agli accertamenti necessari e a terapia; tuttavia decideva di tornare a casa nonostante la proposta prudenziale di ricovero", si legge ancora.

