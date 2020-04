Coronavirus, Arcuri: Pronti a fronteggiare la fase 2

di abf

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "In un mese abbiamo quintuplicato il numero di persone sottoposte a tamponi, siamo il primo Paese al mondo per tamponi per numero di abitanti. Fase 2? Le persone ricoverate stanno scendendo ogni giorno, per noi è decisivo essere pronti alla fase 2, non quando sarà. Siamo pronti a fronteggiarla". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri nel corso di una conferenza stampa.

