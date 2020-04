Coronavirus, Arcuri: Potrà uscire solo chi scarica app? E' farsa

di abf

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Obbligatorio uso dell'app per alleggerire il lockdown? Dire che esisterà un lasciapassare per chi usa l'app è una farsa. E' una farsa immaginare che possa uscire chi abbia scaricato l'app e chi non l'ha scaricata debba stare a casa". Così il Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa. "L'app è e resterà volontaria", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata