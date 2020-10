Coronavirus, Arcuri: Numero critico è quello dei ricoverati

di mad

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Il numero più critico sono le persone che si ricoverano in ospedale. Sono per ora il 5% dei contagiati, una piccola percentuale ma di un numero molto grande. I contagiati per l'80% sono asintomatici, le terapie intensive ancora non soffrono, ma gli ospedali sì". Lo ha detto il Commissario all'emergenza, Domenica Arcuri, a Skytg24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata