Coronavirus, Arcuri: No a decisioni frettolose, serve responsabilità

di abf

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Anche in vista della fine del lockdown devo dire una cosa: non bisogna prendere azioni frettolose, bisogna essere responsabili". Così il Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa.

