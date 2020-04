Coronavirus, Arcuri: Inviate a Regioni 51,8 mln mascherine, quantità sufficiente

di abf

Roma, 4 apr. (LaPresse) - "I dispositivi di protezione individuali inviati dalle regioni sono stati 51,8 milioni. Le mascherine arrivano in quantità sufficiente e in tempo ragionevole". Così il commissario Straordinario per l'Emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata