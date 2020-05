Coronavirus, Arcuri: Inizia secondo tempo partita, non dimenticare sacrifici

di scp

Torino, 2 mag. (LaPresse) - "Inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e quando finirà. Non dobbiamo dimenticare i sacrifici fatti nel primo tempo". Così il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri.

