Coronavirus, Arcuri: Immuni sarà utile, finora 2 mln download

di abf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "La app Immuni è una componente molto utile per la strategia delle ultime settimane, il tracciamento è essenziale. Ad oggi sono 2 milioni gli italiani che l'hanno scaricata, ancora sono troppo pochi". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Vedrà che Immuni sarà quella più capace per soddisfare le esigenze per le quali è stata creata", si aggiunge.

