Coronavirus, Arcuri: Aumento 79% posti terapia intensiva, sforzo gigantesco

di abf

Roma, 4 apr. (LaPresse) - "I posti letto in terapia intensiva sono diventati 9.284, cioè il 79% in più rispetto agli iniziali 5179". Così il commissario Straordinario per l'Emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. "Nei reparti in malattia infettiva e pneumologia ci sono 69.890 rispetto a 34.420, oltre quattro volte di più. E' stato fatto uno sforzo gigantesco", ha aggiunto.

