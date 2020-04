Coronavirus, Arcuri: Ancora no tempi per Immuni, al lavoro su anziani

di abf

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "App per anziani? L'applicazione è in fase di testing e attenderemo le indicazioni sovrane del Parlamento. Non riesco a darvi un 'indicazione temporale realistica per l'operatività, nei prossimi incontri cercherò di essere più preciso". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. "Siamo il Paese con la più alta diffusione di cellulari nel mondo, ma stiamo lavorando per far sì che l'installazione sarà molto semplice. Il primo target devono essere gli anziani e non devono avere difficoltà", ha aggiunto.

