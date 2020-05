Coronavirus, Arcuri: 30 mln mascherine chirurgiche a farmacie e parafarmacie

di dab

Roma, 16 mag. (LaPresse) - “Per garantire agli italiani sempre più mascherine chirurgiche, a 50 centesimi abbiamo deciso di aumentare a 30 milioni la nostra nuova fornitura alle farmacie e parafarmacie”. Lo ha dichiarato il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. Complessivamente, il commissario e le due associazioni di distributori per il tramite delle aziende associate, garantiranno alle farmacie circa 20 milioni di mascherine chirurgiche alla settimana. “Tra poche ore - ha aggiunto Arcuri - inizia il periodo più delicato della cosiddetta 'fase 2' e quindi, come da tempo preventivato, siamo pronti a compiere uno sforzo straordinario nella distribuzione di mascherine chirurgiche. I 30 milioni di mascherine alle farmacie e parafarmacie si sommano alla nostra quotidiana fornitura alle regioni, alla sanità, ai servizi pubblici essenziali, al trasporto pubblico locale, alle Rsa pubbliche e private, alle forze dell'ordine e a quelle che abbiamo consegnato alla grande distribuzione, con cui abbiamo firmato un accordo, del quale siamo sin dall'inizio molto soddisfatti". (Segue)

