Coronavirus, Appendino: Una pronta guarigione a presidente Cirio

di lcr/lcl

Torino, 8 mar. (LaPresse) - "Auguro una pronta guarigione al Presidente Alberto Cirio. Sono sicura che nulla gli impedirà di continuare a lavorare insieme a tutte le istituzioni per il nostro Piemonte, da squadra, come è necessario in un momento così serio e delicato". Così la Sindaca di Torino Chiara Appendino. Cirio ha comunicato di essere risultato positivo al test del Coronavirus.

