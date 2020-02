Coronavirus, Appendino: Casi accertati restano 3, 1 a Torino e 2 a Cumiana

di lcr/lrs

Torino, 24 feb. (LaPresse) - "C'è un caso a Torino" di contagio di coronavirus "e due casi a Cumiana (To): i casi accertati continuano a essere tre nel nostro territorio". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, riferendo in sala rossa sul coronavirus, in Consiglio comunale. "I casi nel nostro territorio non sono aumentati, è una buona notizia", ha detto Appendino.

