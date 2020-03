Coronavirus, appello Fontana a medici in pensione o del privato: Aiutateci

di mad

Milano, 18 mar. (LaPresse) - "Lancio un appello accorato: a tutti i medici e a tutti gli infermieri che magari sono andati in pensione negli ultimi due anni, o che svolgono il loro lavoro in strutture private, a tutti i medici e gli infermieri che pur essendo specialisti non lavorano nel settore pubblico. L'appello è a mettersi a disposizione in questi giorni difficili, per poter dare risposte più importanti e anche per realizzare i progetti di cui si è parlato in questi giorni. Per fortuna qualcosa comincia a muoversi sul fronte dei ventilatori e dei respiratori, che cominciano ad arrivare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha comunicato l'indirizzo mail perlalombardia@regione.lombardia.it, alla quale i sanitari possono fare riferimento per dare la propria disponibilità.

