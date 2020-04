Coronavirus, antagonisti tentano corteo a Torino: slogan contro 'stato pandemia'

di ect

Milano, 23 apr. (LaPresse) - Nuove tensioni in corso Giulio Cesare a Torino, dove domenica scorsa si sono verificati tafferugli tra antagonisti e forze dell'ordine a seguito di un presunto tentativo di scippo. Un gruppo di persone, riconducibili all'area anarchica, hanno cercato di muoversi in corteo ma sono stati bloccati e accerchiati dalla polizia in corso Vercelli, all'altezza di via Volpiano. L'assembramento non ha ricevuto autorizzazione alcuna da parte della questura. I manifestanti, indossando mascherine e guanti, gridano slogan contro lo "stato di pandemia".

