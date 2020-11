Coronavirus, Anelli (Fnomceo): Attenuare curva con arrivo influenza

di mad

Milano, 9 nov. (LaPresse) - "È fondamentale attenuare la curva " dei contagi da coronavirus "prima dell'arrivo dell'influenza stagionale", altrimenti gli ospedali non reggeranno. A dirlo, in collegamento a SkyTg24, è il presidente della Fnomceo, che riunisce gli ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli. Anelli ha aggiunto: "Non moriamo di Covid, per morire di Covid bisogna avere altre patologie. Ma sarebbe un venir meno al nostro dovere non rappresentare agli italiani le nostre preoccupazioni".

