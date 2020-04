Coronavirus, altro medico morto: bilancio sale a 123

di lrs

Milano, 16 apr. (LaPresse) - Si aggrava ancora il bilancio dei camici bianchi morti in Italia per il coronavirus. Secondo la Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono 123 i medici deceduti. L'ultimo segnalato è Alberto Guidetti, ginecologo ed ex primario.

