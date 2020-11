Coronavirus, altri due medici morti in Italia: totale sale a 186

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - Si aggrava il bilancio dei camici bianchi caduti in Italia nel corso dell'epidemia di Covid-19. Sono 186 in totale, dopo la morte di due medici nel Pavese. Si tratta di Vittorio Collesano, 72 anni, deceduto il 31 ottobre scorso e di Alberto Gazzera, 70 anni, medico di medicina generale in pensione, che ha perso la vita venerdì scorso. Lo si apprende dalla Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

