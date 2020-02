Coronavirus, alla Camera sospesi convegni e visite, e misurazione temperatura

di mad

Roma, 25 feb. (LaPresse) - Alla Camera dei deputati sono sospesi convegni, seminari ed eventi di qualsiasi natura aperti a soggetti esterni presso tutte le sedi, comprese le sale a disposizione dei Gruppi parlamentari; sospese anche le iniziative 'Montecitorio a porte aperte' e 'Insula Sapientiae', visite scolastiche, giornate di formazione e ogni altra iniziativa rivolta alle scuole e alle Università, visite di gruppo.

Lo ha stabilito il Collegio dei Questori di Montecitorio per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Inoltre, presso la Sala conferenze di Palazzo Montecitorio potranno avere luogo esclusivamente conferenze stampa svolte da deputati o da gruppi parlamentari, con la sola presenza di giornalisti accreditati dall'Associazione stampa parlamentare ovvero degli altri soggetti già accreditati all'accesso ai Palazzi. Ciascun deputato potrà ricevere ospiti nel limite massimo di tre al giorno; per tali ospiti è sospesa la possibilità di utilizzo dei servizi di ristorazione. L'accesso degli ospiti dei deputati sarà consentito esclusivamente dagli ingressi di piazza del Parlamento 24, di via degli Uffici del Vicario 21 e dagli ingressi del complesso di Vicolo Valdina, di Palazzo Theodoli e di Palazzo del Seminario. Gli ospiti dei deputati potranno accedere esclusivamente alla Galleria dei Presidenti sita al piano Aula di Palazzo Montecitorio o agli uffici dei deputati e dei Gruppi parlamentari. I Gruppi parlamentari potranno richiedere l'accesso di soggetti esterni nel limite massimo di dieci nel corso di ciascuna giornata. Saranno allestiti presso gli ingressi delle sedi della Camera dei deputati strumenti per la misurazione della temperatura corporea. Le misure adottate sono in vigore fino al 15 marzo e sono suscettibili di proroga, modifica o integrazione in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata