Coronavirus, al via formazione Iss per responsabili Covid scuole

Milano, 1 set. (LaPresse) - Un percorso formativo per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari per monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 nelle scuole. È questa l'iniziativa organizzata grazie alla collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e ministero dell'Istruzione che nasce per accompagnare gli Istituti scolastici nell'attuazione delle 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'. Lo comunica l'Istituto Superiore di Sanità.

