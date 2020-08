Coronavirus, al porto di Civitavecchia attivato drive-in

di ect

Milano, 22 ago. (LaPresse) - A Civitavecchia da ieri sera è attivo il drive-in al porto, in piazzale della Pace. "I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare il test”, si legge in una nota dell'Unità di Crisi Covid-19 di Regione Lazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata