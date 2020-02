Coronavirus, al momento 29 contagiati tra Lombardia e Veneto

di ddn/abf

Roma, 22 feb. (LaPresse) - Al momento sono 29 le persone positive al Coronavirus tra Lombardia e Veneto. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero 27 casi in Lombardia e 2 in Veneto. Al momento due le vittime accertate: un 78enne di Vo' Euganeo e una donna residente in Lombardia.

