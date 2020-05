Coronavirus, Aifa: Stop uso idrossiclorochina fuori da studi clinici

di ect

Milano, 26 mag. (LaPresse) - L'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, sospende l'autorizzazione all'utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2, al di fuori degli studi clinici, sia in ambito ospedaliero che in ambito domiciliare. E' quanto si apprende da un comunicato dell'Aifa. "Tale utilizzo viene conseguentemente escluso dalla rimborsabilità - si legge -. Si ribadisce altresì che l'Agenzia non ha mai autorizzato l'utilizzo di idrossiclorochina a scopo preventivo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata