Coronavirus, Aifa: Medici di famiglia potranno prescrivere farmaci anti Aids

di scp

Torino, 26 mar. (LaPresse) - "Libereremo la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci anti Aids a breve". Così Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, a 'Circo Massimo' su Radio Capital, a proposito dell'emergenza coronavirus. "Però su alcuni farmaci serve cautela, ad esempio per gli antimalarici come la clorochina, hanno anche alcuni rischi non piccoli e la loro prescrizione di massa va considerata con cautela", ha aggiunto.

