Coronavirus, Aifa: Bisogna restare a casa per almeno 2-3 settimane

di scp

Torino, 26 mar. (LaPresse) - “Non bisogna mollare, bisogna restare a casa per almeno 2-3 settimane". Così Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, a 'Circo Massimo ' su Radio Capital, a proposito dell'emergenza coronavirus. "Il numero di nuovi casi, che determina i ricoverati, è in calo ormai da 4 giorni, in linea con le previsioni, e quindi le azioni precoci prese da questo governo con un certo coraggio, perchè all'inizio eravamo tutti presi in contropiede, sono state di fondamentale importanza”, ha aggiunto.

