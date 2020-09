Coronavirus, accordo Fnomceo-Arcuri per mascherine a prezzo calmierato

di lrs

Milano, 11 set. (LaPresse) - Mai più medici e odontoiatri senza mascherine contro il Covid-19: la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Fnomceo, ha firmato un accordo quadro con il commissario straordinario Domenico Arcuri, per attivare un canale dedicato d'acquisto a prezzo calmierato. "La Fnomceo - si legge in una nota - potrà così farsi tramite dell'acquisto, da parte di Ordini territoriali, associazioni e sindacati di medici e odontoiatri, di mascherine chirurgiche e Ffp2, a un costo particolarmente vantaggioso".

"Ci auguriamo che non tornino i tempi bui di marzo-aprile, quando, alla crescita esponenziale dei contagi, si associò una carenza dei dispositivi di protezione individuali, per cui molti medici di medicina generale, e molti medici e odontoiatri liberi professionisti si trovarono a dover fronteggiare il virus 'a mani nude' - afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. Purtroppo il quadro epidemiologico, che vede una risalita delle infezioni e dei ricoveri nelle terapie intensive, dimostra che il virus non è scomparso, e non lascia escludere una seconda ondata. Per questo dobbiamo essere pronti, è una delle strategie consiste proprio nel mettere in sicurezza gli operatori sanitari, cui è affidato il compito di proteggere e curare i cittadini".

