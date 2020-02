Coronavirus, a Vo' in provincia di Padova chiusi negozi e scuole

di ect

Milano, 22 feb. (LaPresse) - Il Comune di Vo', in provincia di Padova, con un'ordinanza, dopo i recenti casi accertati di coronavirus, per evitare la diffusione di contagio fra la popolazione ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche, anche le cerimonie religiose, le attività commerciali, ad esclusione di alimentari e farmacie, le attività lavorative, salvo il telelavoro, e le attività ludiche e scolastiche. Inoltre, sono state interdette le fermate dei mezzi pubblici nel Comune di Vo' e a tutti i cittadini verrà offerta la possibilità a breve di eseguire il test del COVID-19 in una sede individuata dall'amministrazione comunale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata